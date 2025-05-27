Россотрудничество планирует открыть МФЦ за рубежом

Глава Россотрудничества Евгений Примаков объявил, что агентство планирует открыть аналоги многофункциональных центров (МФЦ) на базе Русских домов. Они будут оказывать россиянам за рубежом государственные услуги по принципу «одного окна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Примаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Евгений Примаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Не знаем, как они будут называться, но цель — чтобы наши соотечественники, проживающие за рубежом, могли получать цифровые услуги прямо в Русском доме»,— сказал господин Примаков (цитата по ТАСС). При этом речь идет преимущественно о дружественных странах, так как открытие подобных центров сопряжено с системами шифрования и передачей персональных данных.

Русские дома — это проект «Россотрудничества», выполняющий функции российского представительства по всему миру. На данный момент они задействованы в продвижении культуры, науки и образования.

Степан Мельчаков