Сайты будут блокировать за продажу БАД без госрегистрации

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, регулирующий применение биологически активных добавок (БАДов). Среди прочего, он позволяет блокировать в досудебном порядке интернет-ресурсы, продающие добавки без свидетельства госрегистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект поправок в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» был внесен на рассмотрение правительством 31 мая 2024 года. Он предполагает, что Минздрав и Роспотребнадзор составят перечень БАДов и перечень медицинских показаний к их применению. В список попадут только те БАДы, что соответствуют критериям эффективности (их определит правительство) и требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Врачи смогут назначать пациентам добавки только из этого перечня.

Кроме того, законом запрещается распространение информации о розничной торговле БАДами, не попавшими в перечень. Сайты, с помощью которых продаются такие добавки, будут заблокированы. Выявлять нарушителей будет Роспотребнадзор. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Полина Мотызлевская