В Выселковском районе отремонтировали 10 км дороги по нацпроекту

В Выселковском районе Краснодарского края капитально отремонтировали почти 10 км дороги, соединяющей станицу Березанскую с Каневской, по просьбам местных жителей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (с 2025 года «Инфраструктура для жизни»). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ремонтные работы начались в апреле 2024 года. За это время специалисты полностью заменили асфальтовое полотно, расширили съезды с трассы, смонтировали барьерные ограждения, установили сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также нанесли разметку.

Помимо этого, на участке заменили устаревшие водопропускные трубы на более широкие, укрепили придорожные откосы, модернизировали тротуары и посадочные площадки, смонтировали остановочные павильоны. Итоговая проверка подтвердила полную готовность магистрали к эксплуатации.

Алина Зорина