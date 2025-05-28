В Чувашии на передислокацию 57 камер фиксации нарушений ПДД направят 40,4 млн руб.
В Чувашской Республике планируют передислоцировать 57 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Начальная стоимость контракта составляет 40,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В Чувашии на передислокацию 57 камер фиксации нарушений ПДД направят 40,5 млн руб
Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ
Средняя стоимость переноса одного комплекса оценивается в 754,9 тыс. руб. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета. Исполнитель должен выполнить работы в течение 90 календарных дней с момента подписания контракта.
Заказчиком выступает КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии — центр организации и безопасности дорожного движения республики.