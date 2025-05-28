В Чувашии на передислокацию 57 камер фиксации нарушений ПДД направят 40,4 млн руб.

В Чувашской Республике планируют передислоцировать 57 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Начальная стоимость контракта составляет 40,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на передислокацию 57 камер фиксации нарушений ПДД направят 40,5 млн руб

Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ В Чувашии на передислокацию 57 камер фиксации нарушений ПДД направят 40,5 млн руб

Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ

Средняя стоимость переноса одного комплекса оценивается в 754,9 тыс. руб. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета. Исполнитель должен выполнить работы в течение 90 календарных дней с момента подписания контракта.

Заказчиком выступает КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии — центр организации и безопасности дорожного движения республики.

Анар Зейналов