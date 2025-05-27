Коллектив «Азота» отметил свой профессиональный праздник

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В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках празднования Дня химика были подведены итоги работы и отмечены лучшие сотрудники. Награды получили 245 человек.

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Трое сотрудников получили орден «За заслуги перед химической индустрией России II степени» от Российского союза химиков, пятеро — Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ. За целеустремленность, трудолюбие, профессионализм награды Российского союза химиков получили 8 представителей «Азота». Звание «Заслуженный азотчик» за высокие производственные показатели, многолетний труд и верность делу было присвоено 10 сотрудникам.

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Кроме того, четыре сотрудника получили благодарственное письмо Администрации города Березники. Еще трое были награждены дипломом имени А.И. Жикина, который вручается за внедрение современных методов работы в производственном процессе и высокий уровень профессиональных знаний.

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Слова благодарности от руководителей предприятия были также адресованы лучшим наставникам предприятия и работникам, получившим свидетельства о занесении портретов на Доску почета филиала и подразделений, Почетные грамоты филиала. Портреты троих сотрудников занесены в Книгу почета.

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Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

День химика — особый праздник для всех, кто связал свою жизнь с химической промышленностью. Мы чествуем лучших из лучших — тех, кто своим трудом, знаниями и преданностью профессии делает «Азот» сильнее. Благодарю всех за профессионализм и вклад в общее дело. Вместе мы движемся вперёд, сохраняя традиции и внедряя передовые решения.

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В День химика более 4 000 сотрудников и членов их семей собрались на празднике Family Forest Fest — 2025, который состоялся на поляне спортивного комплекса «Летающий лыжник». Программа мероприятия была посвящена теме морского путешествия. Гости праздника в течение дня участвовали в спортивных состязаниях, мастер-классах и квестах. В качестве подарка к профессиональному празднику были организованы выступления творческих коллективов.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники