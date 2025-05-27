«Единая Россия» отправит на выборы в Ростовской области 11 участников СВО
Партия «Единая Россия» определила кандидатов на осенние выборы в гордумы Ростова-на-Дону и области. Среди них — 11 участников СВО, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-служба партии.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Возглавлять список на выборах в гордуму Ростова будет ветеран спецоперации Андрей Манухин, имеющий звание Героя России. На сайте партии отмечается, что в целом фракция «Единой России» в гордуме Ростова нового созыва будет «существенно обновлена».
Всего на предварительном голосовании, которое «Единая Россия» провела для отбора кандидатов в новые созывы гордум Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новочеркасска, Каменск-Шахтинского и Шахт, победили 11 участников СВО.
Также в пресс-службе отметили, что в предварительном голосовании по отбору кандидата на довыборы в законодательное собрание Ростовской области наибольшую поддержку получила Зинаида Неярохина, которая возглавляет Ростовскую-на-Дону городскую Думу.