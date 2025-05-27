Самарский адвокат пытался пронести в СИЗО-1 десять сотовых телефонов
В проходном коридоре КПП следственного изолятора № 1, находящегося в Самаре, сотрудники учреждения предотвратили попытку незаконной передачи запрещенных предметов. Об этом сообщили в региональном УФСИН.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
При досмотре личных вещей адвоката А., прибывшего к следственно-арестованному З., в сумке были обнаружены спрятанные ухищренным способом десять сотовых телефонов и столько же USB-проводов.
«Был составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту проводится проверка»,— заявили в УФСИН.
Адвокату грозит административная ответственность по статье 19.12 КоАП РФ, предполагающая наложение штрафа в размере до 50 тыс. руб. с конфискацией предмета правонарушения.