Самарский адвокат пытался пронести в СИЗО-1 десять сотовых телефонов

В проходном коридоре КПП следственного изолятора № 1, находящегося в Самаре, сотрудники учреждения предотвратили попытку незаконной передачи запрещенных предметов. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

При досмотре личных вещей адвоката А., прибывшего к следственно-арестованному З., в сумке были обнаружены спрятанные ухищренным способом десять сотовых телефонов и столько же USB-проводов.

«Был составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту проводится проверка»,— заявили в УФСИН.

Адвокату грозит административная ответственность по статье 19.12 КоАП РФ, предполагающая наложение штрафа в размере до 50 тыс. руб. с конфискацией предмета правонарушения.

Алексей Алексеев