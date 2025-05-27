Движение по южной набережной Ижевска организуют в две полосы во время ремонта

Движение по южной набережной Ижевска организуют в две полосы по левой части дороги, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 27 мая с 20.00 до 07.00 начнется укладка верхнего слоя асфальта. В зависимости от погоды, ремонт планируется завершить до конца июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Работы ведутся на участке набережной протяженность порядка 3 км от ул. Телегина до ул. Дерябина. На объекте уже сделали выравнивающий слой покрытия, подъем колодцев ливневой канализации и смотровых колодцев, демонтировали барьерные ограждения, а также обустроили бортовые камни.

«Вскоре на дорогах, которые встанут на ремонт, мы планируем применить новые асфальтобетонные смеси, которые уже готовят ведущие специалисты Казани, специально адаптируя их под геоклиматические особенности Удмуртии. Это необходимо для решения проблем с колейностью и разрушениями»,— сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

После обновления покрытия будет заменено барьерное ограждение и обустроен новый тротуар на участке 14-й улицы от путепровода до ул. Телегина.