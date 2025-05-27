Жителя Москвы задержали в нижегородском лесу с 24 кг наркотиков

Сотрудники ФСБ и полиции в Нижегородской области задержали жителя Москвы с крупной партией N-метилэфедрона. По данным полиции, общий вес изъятых наркотиков составил 24 кг. Это считается особо крупным размером.

Задержали жителя столицы в лесном массиве у деревни Молявино. Там он оборудовал шесть тайников-закладок, куда спрятал 24 пакета с наркотиками.

По предварительным данным, задержанный наркокурьер нашел предложение о дополнительном заработке в одном из мессенджеров. По указанию куратора он забирал партии наркотиков их схронов и раскладывал их по тайникам в Нижегородской области для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических веществ.

Андрей Репин