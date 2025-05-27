Обвиняемого в смертельном ударе в Сочи заключили под стражу

В Сочи 45-летнему фигуранту дела предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти сочинца. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По информации следствия, инцидент произошел утром 24 мая 2025 года на Курортном проспекте. Конфликт между обвиняемым и местным жителем возник из-за нарушения общественного порядка. В ходе ссоры обвиняемый ударил оппонента в лицо, в результате чего тот упал. Свидетели вызвали медиков и полицию, но потерпевший скончался до прибытия скорой помощи.

Обвиняемый покинул место происшествия, но вскоре был найден и задержан следователем. На допросе он признал свою вину и рассказал о случившемся. Суд удовлетворил просьбу следователя о заключении подозреваемого под стражу.

Сейчас продолжаются следственные действия по сбору доказательств и проводятся необходимые экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

«Ъ-Сочи» писал, что местного жителя, который до смерти избил падчерицу ремнем, осудили на 18 лет. Девочка скончалась в машине скорой помощи от полученных травм.

Мария Удовик