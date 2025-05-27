В Рыбинске отремонтируют памятник поэту Льву Ошанину

В Рыбинске в мастерскую отправлен памятник поэту Льву Ошанину. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дмитрия Рудакова Фото: Telegram-канал Дмитрия Рудакова

Он объяснил, что на памятнике выявили большие трещины, которые на месте отремонтировать не удалось, поэтому памятник увезли с набережной в мастерскую. Транспортировка осуществлялась под контролем профессора кафедры материаловедения, литья и сварки Владимира Изотова.

«Доставили знаковый для города монумент в мастерскую, где он когда-то и был изготовлен. Им будет заниматься профессиональный сварщик, который умеет работать с такими сплавами. В ближайшее время памятник вернется на место»,— сообщил господин Рудаков.

Алла Чижова