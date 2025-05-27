Петербургский фигурист Алексей Ягудин стал заместителем гендиректора Fonbet

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин стал заместителем гендиректора в букмекерской компании Fonbet. Знаменитый петербуржец возглавит направление по работе с социальными и благотворительными инициативами, будет курировать новые спортивные проекты, направленные на развитие массового спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Привыкнуть к новой роли, без сомнения, поможет не только спортивный опыт, но и мое многолетнее участие в благотворительной программе ДоброFON в качестве амбассадора»,— сказал господин Ягудин.

По его словам, компания Fonbet делает очень много для развития и популяризации российского спорта, ведет систематическую работу по продвижению адаптивного спорта, помощи ветеранам, талантливым спортсменам. Фигурист подчеркнул, что с его участием компания сможет сделать еще больше.

Букмекерская организация в минувшем году вложила в социальное направление более 1,5 млрд рублей. В текущем году эта сумма будет удвоена. Общий вклад компании в отечественный спорт составит более 25 млрд рублей.

Ранее «Ъ» сообщал, что Fonbet откроет инклюзивные площадки для занятий спортом в регионах. Три из них запланировано открыть в Петербурге.

Андрей Маркелов