Петербургский фигурист Алексей Ягудин стал заместителем гендиректора Fonbet
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин стал заместителем гендиректора в букмекерской компании Fonbet. Знаменитый петербуржец возглавит направление по работе с социальными и благотворительными инициативами, будет курировать новые спортивные проекты, направленные на развитие массового спорта.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Привыкнуть к новой роли, без сомнения, поможет не только спортивный опыт, но и мое многолетнее участие в благотворительной программе ДоброFON в качестве амбассадора»,— сказал господин Ягудин.
По его словам, компания Fonbet делает очень много для развития и популяризации российского спорта, ведет систематическую работу по продвижению адаптивного спорта, помощи ветеранам, талантливым спортсменам. Фигурист подчеркнул, что с его участием компания сможет сделать еще больше.
Букмекерская организация в минувшем году вложила в социальное направление более 1,5 млрд рублей. В текущем году эта сумма будет удвоена. Общий вклад компании в отечественный спорт составит более 25 млрд рублей.
Ранее «Ъ» сообщал, что Fonbet откроет инклюзивные площадки для занятий спортом в регионах. Три из них запланировано открыть в Петербурге.