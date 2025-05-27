Мишустин прибыл на Ставрополье для участия в Кавказском инвестиционном форуме

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Ставропольский край для участия в Кавказском инвестиционном форуме, где планируется обсуждение стратегических задач развития региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

По словам главы региона, при поддержке федерального правительства в крае реализуются значимые социальные проекты, включая строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений, дорожной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта.

«Для развития экономики Ставрополья разработана модель экономического развития до 2030 года. Разработать и внедрить её поручил Михаил Владимирович. Сегодня мы готовы показать результаты этой работы на практике»,— отметил губернатор.

Инвестиционные проекты, заложенные в основу этой модели, уже привлекли в экономику края свыше 200 млрд руб., преимущественно из частного сектора. Благодаря реализации стратегии создано 19 тыс. рабочих мест, а объем произведённых товаров и услуг превысил 80 млрд руб.

Губернатор выразил благодарность премьер-министру за внимание к региону и заверил, что все поставленные перед Ставропольем задачи будут выполнены.

Тат Гаспарян