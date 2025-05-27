Благосостояние семей в Нижегородской области за 2024 год ухудшилось

Нижегородская область оказалась на 44 месте рейтинга российских регионов, составленного РИА Новости, по благосостоянию семей за 2024 год. С 2023 года область поднялась на четыре строчки (с 48 места), при этом благосостояние нижегородцев стало хуже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным агентства, потенциально возможный месячный остаток денежных средств среднестатистической нижегородской семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2024 году составлял 25,9 тыс. руб., тогда как в 2023 году — 35,6 тыс. У семьи с одним ребенком – 42,9 тыс. и 50,3 тыс. руб. соответственно.

В рейтинге лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ — там у семей с двумя детьми ежемесячный остаток после минимальных расходов составил 125,2 тыс. руб., с одним ребенком – 145,2 тыс. руб. Самую последнюю строчку рейтинга заняла Ингушетия, где семьи с двумя детьми ежемесячно уходили в минус – -16 тыс. руб., у семей с одним ребенком остаток составил 2,2 тыс. руб.

Анастасия Титова