Аэропорт в КЧР признан лучшим инфраструктурным проектом Северного Кавказа

Строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии признано лучшим проектом в сфере инфраструктуры на Северном Кавказе и получило инвестиционную премию «Вершина». Об этом сообщил глава республики Радид Темрезов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы КЧР Фото: пресс-служба главы КЧР

Проект отмечен за содействие улучшению транспортной доступности, созданию новых энергетических мощностей, расширению телекоммуникационной сети и повышению уровня комфорта для жителей и гостей региона.

По мнению Темрезова, аэропорт имеет огромное значение не только как объект для развития туристической и транспортной инфраструктуры, но и как стимул социально-экономического роста Карачаево-Черкесии, что положительно скажется на качестве жизни местных жителей.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов