В Самарской области вынесен приговор создателям нарколаборатории в Климовке

Самарский областной суд вынес приговор трем гражданам, обвинявшимся в незаконном производстве наркотиков и хранении прекурсоров к ним, все в особо крупном размере. Об этом сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2024 году компаньоны приобрели специальное оборудование, компоненты и организовали нарколабораторию в шатре вблизи села Климовка Шигонского района.

К началу августа они создали подходящие для осуществления технологического процесса синтеза наркотических средств условия и в течение 10 дней изготовили около 5,4 кг синтетического наркотика.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 16 лет 6 месяцев, 17 лет и 17 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства использовавшийся при совершении преступлений автомобиль. Телефоны подсудимых постановлено уничтожить.

Алексей Алексеев