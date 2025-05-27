Житель Ядринского округа Чувашии подозревается в хищении более 6 млн рублей со счета погибшего участника СВО. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии возбудили дело о краже 6 млн рублей с карты погибшего участника СВО

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии возбудили дело о краже 6 млн рублей с карты погибшего участника СВО

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С заявлением в надзорное ведомство обратилась мать погибшего. Она обнаружила пропажу средств в ходе оформления наследства. Проверка показала, что банковская карта находилась у знакомого семьи. Узнав о гибели военнослужащего, он скрыл эту информацию и с сентября по декабрь 2024 года снял со счета более 6 млн рублей. На эти деньги он приобрел катер, погасил кредиты и закупил стройматериалы для ремонта собственного дома.

Управление ФСБ по Чувашии возбудило уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). После начала расследования обвиняемый полностью возместил материальный ущерб матери бойца. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Анар Зейналов