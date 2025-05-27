В театре им. Горького в Ростове отремонтируют вестибюль, гардероб и малую сцену
Драматический театр имени М. Горько в Ростове подала заявку на ремонт входной группы, вестибюля, гардероба и малой сцены. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Фото: Театр драмы имени Горького
Согласно заявке, стоимость работ оценивают в почти 20 млн руб. За эту сумму подрядчик выполнит ремонт поврежденных поверхностей кирпичной кладки, обработает стены антигрибковым средством, нанесет декоративную штукатурку, установит звукоизоляционные перегородки во входные двери, приведет в порядок пол, потолки, вентиляцию и выполнит другие работы.
Из документа закупки следует, что ремонт должен будет завершиться до 1 октября 2025 года.