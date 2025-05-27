В Тольятти каждый шестой житель является предпринимателем

Глава Тольятти Илья Сухих в День предпринимательства, отмечавшийся 26 мая, встретился с представителями бизнес-сообщества города. В Тольятти зарегистрировано уже 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель, отметил глава города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Господин Сухих на встрече признал, что бизнесу нужна поддержка власти, особенно — снижение административных барьеров и бюрократии, так как, чем свободнее дышится частным предприятиям, тем больше сил они могут вложить в свой рост и поддержку социальных проектов.

В ходе прошедшего бизнес-завтрака предприниматели наладили полезные знакомства со специалистами из различных департаментов администрации.

«В дальнейшем коммуникации станут более тесными и плотными. Город будет делать всё возможное, чтобы поддержать местные предприятия»,— заявил Илья Сухих.

Алексей Алексеев