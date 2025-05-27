Спрос на сельский туризм на Северном Кавказе вырос на 31%

Спрос на сельские путешествия на Северном Кавказе увеличился на 31% в 2025 году, сообщил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов на Кавказском инвестиционном форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации платформы «Свое за городом», количество заказов на агротуры в СКФО выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом около половины бронирований пришлось на майские праздники.

«Я думаю, что потенциал сельского туризма СКФО только в начале раскрытия, поэтому ожидаю ежегодного прироста спроса на путешествия в диапазоне 25-35% еще на протяжении как минимум 3-5 лет»,— отметил Денис Константинов.

Среди факторов, способствующих росту популярности направления, представитель РСХБ выделил уникальное природное разнообразие региона, богатую культуру, этническое многообразие, растущую моду на здоровый образ жизни, развитие инфраструктуры и активную государственную поддержку.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются знакомство с культурой терских казаков, автотуры по долине реки Пшиш, поездки к Эльбрусу, отдых на природе и общение с дикими животными.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов