Два туристических инвестпроекта в Самарской области поддержат льготными кредитами

На совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства РФ представили результаты реализации программы льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Льготными кредитами поддержат два инвестиционных проекта в Самарской области, об этом сообщает минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации министерства, одним из проектов стал тольяттинский акватермальный комплекс «Атолл». Инвестор планирует разместить в трехэтажном объекте бани, закрытые и открытый бассейны, фитнес-залы, оздоровительный комплекс. В комплексе смогут отдыхать 4 тыс. человек ежедневно. Инвестиции в проект составляют 1,7 млрд руб. Запустить «Атолл» планируют в 2026 году.

Вторым проектом, который получит поддержку, стал многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс с условиями для отдыха и восстановления. В рамках проекта создадут медицинский центр, спа-отель, открытые бассейны, детские игровые зоны, площадки для занятий спортом. Инвестор собирается вложить в создание объекта 7,6 млрд руб.

Руфия Кутляева