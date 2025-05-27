Объем поступления солнечной энергии в сети Астраханьэнерго вырос на 19%

В первом квартале 2025 года в сети «Астраханьэнерго», филиала «Россети Юг», поступило 61 млн кВт*ч солнечной энергии, что на 19% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Доля солнечной энергии в общем объеме электроэнергии в Астраханской области составила около 7%, по сравнению с 5,6% годом ранее. Солнечные электростанции региона выработали на 10 млн кВт*ч больше энергии, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В компании отметили, что Астраханская область входит в пятерку регионов России с развитой альтернативной энергетикой. В конце 2024 года введена в эксплуатацию Богдинская солнечная электростанция мощностью 60 МВт, увеличив общее количество объектов солнечной генерации до 13. Пять из них передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». В регионе также работают пять ветровых электростанций мощностью 340 МВт.

Нина Шевченко