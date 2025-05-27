«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения крупнейшего в УрФО производителя ДСП

«Россети Тюмень» провели в Югре плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Соболиная». Это повысило надежность электроснабжения 1,5 тысячи жителей города Советского и крупнейшего производителя ЛДСП в Уральском федеральном округе. На технические мероприятия энергокомпания направила 1,6 млн рублей.



Энергетики отремонтировали ключевое силовое оборудование питающего центра – два силовых трансформатора суммарной мощностью 50 МВА. Также специалисты провели техобслуживание 26 выключателей 10 кВ и 110 кВ, систем освещения и обогрева оборудования. Сотрудники компании заменили отработавшие ресурс детали, очистили опорную изоляцию, отрегулировали основные узлы установок и проверили воздухоосушительные фильтры. Для комфорта потребителей плановые мероприятия прошли без отключений электричества.

«Россети Тюмень» постоянно развивают электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. Плановый ремонт подстанции «Соболиная» повысил надежность электроснабжения жителей Советского и Югорского лесопромышленного холдинга, который является ведущим игроком рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России.

АО «Россети Тюмень»