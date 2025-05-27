На Дону в колонии нашли среди посылок коробки печенья с телефонами

В Новочеркасске в ИК-14 сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области в посылке с воздушным рисом и печеньем для заключенного обнаружили мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, сообщили в пресс–службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мобильные телефоны из посылки. Фото пресс–службы ГУФСИН по Ростовской области Фото: Мобильные телефоны из посылки. Фото пресс–службы ГУФСИН по Ростовской области

Запрещенную к передаче технику принесла местная жительница. В посылке были «обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, четыре проводных наушника, четыре блока зарядных устройств и USB-провода к ним», — прокомментировали в ГУФСИН.

В отношении фигурантки составлен материал об административном правонарушении. Он будет направлен в Мировой суд судебного участка № 4 Новочеркасского Судебного района Ростовской области.

Наталья Белоштейн