В Самаре оглашен приговор по делу о хищении миллионов у «ТехноСтройГрупп-1»
Железнодорожный районный суд Самары огласил приговор обвиняемым в хищениях нескольких десятков миллионов рублей у ООО «ТехноСтройГрупп-1». Бывший управляющий компании и юрист признаны виновными в мошенничестве. Об этом сообщили в областном УФСБ.
Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ
Юрист пообещал собственникам компании решить некие кадровые вопросы якобы через сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России. В марте 2023 года мужчину задержали при получении 8,2 млн руб. от управляющего. Следственным управлением УМВД России по Самаре было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ.
Кроме того, силовиками в отношении посредника выявлен дополнительный эпизод преступления, связанный с хищением 12 млн руб. у бенефициаров «ТСГ-1». Деньги якобы передавались за уменьшение размера налоговой недоимки.
Бывшему управляющему строительной компании назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Юрист приговорен к шести годам колонии общего режима. Стороной защиты и стороной обвинения поданы апелляционные жалобы.