Сербские боксеры завоевали Кубок 80-летия Победы в Сочи

Сборная Сербии выиграла Кубок 80-летия Победы по боксу, одержав победу над командой России с минимальной разницей в счете 6:5. Соревнования проходили в Сочи среди юношей 15–16 лет в восьми весовых категориях, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Турнир был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включал 11 поединков.

Заместитель главы Сочи Вадим Снегирев отметил, что, хотя результаты и рейтинги важны, Кубок был посвящен объединяющей идее спорта, а встреча спортсменов из России и Сербии имела дружеский характер благодаря общей истории двух стран.

Международная встреча проводилась на базе ФГБУ «Юг Спорт» для укрепления политических и дружественных отношений между государствами. Вход для зрителей был бесплатным.

Бокс в Сочи пользуется большой популярностью, более 3,4 тыс. человек занимаются этим видом спорта. Местные спортсмены показывают отличные результаты как на российских, так и на международных турнирах.

«Ъ-Сочи» писал, что воспитанник сочинской спортшколы олимпийского резерва №3 Андрей Пегливанян стал победителем международного турнира по боксу «Кубок мэра Еревана» в весовой категории до 57 кг. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Мария Удовик