По факту пропажи шестилетнего ребенка в Кизеле возбуждено уголовное дело

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после пропажи несовершеннолетнего Марка Аглиуллина, сообщает управление. Дело расследуется по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ведутся его поиски. Установлено, что 25 мая текущего года шестилетний ребенок ушел из квартиры дома на улице Энгельса в Кизеле. До настоящего времени информация о его местонахождении отсутствует.

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В поиске пропавшего мальчика задействовано свыше 230 человек, в том числе следователи и следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, а также сотрудники других правоохранительных органов и волонтеры. В поисках задействованы специальные технические средства.

«Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс следственно-оперативных и поисковых мероприятий, допрошены родственники, соседи и знакомые семьи пропавшего мальчика, проведен подворовой обход в районе его проживания. С камер наружного наблюдения, расположенных на зданиях города, изъяты видеозаписи»,— сообщает следственное управление.