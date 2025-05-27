Средний размер автокредита в Челябинской области снизился на 9,7%

В апреле средний размер выданного автокредита в Челябинской области составил 1,2 млн руб. С апреля 2024 года он уменьшился на 9,7%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по России средний размер займа на машину в прошлом месяце также был на уровне 1,2 млн руб. Показатель за год упал на 9,2%. Самое сильное сокращение суммы зафиксировали в Воронежской области (-13,5%), Санкт-Петербурге (-13,2%), Москве (-11,8%), Ростовской (-11,3%) и Тульской (-11,2%) областях. В топ регионов по среднему размеру автокредита попали Москва (1,7 млн. руб.), Московская область (1,6 млн. руб.), Санкт-Петербург (1,5 млн. руб.), а также Ленинградская область и Краснодарский край (по 1,4 млн. руб.).

Виталина Ярховска