Площадь виноградников в СКФО достигла 40 тысяч га

Площадь виноградников в Северо-Кавказском федеральном округе увеличилась на 10 тыс. га с начала 2024 года достигнув 40,4 тыс. га. Валовый сбор винограда в 2025 году ожидается на уровне 339,6 тыс. т. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Петр Ефремов на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Исполнительный директор АВВР отметил, что из 235 членов ассоциации 96 являются представителями СКФО. «Сейчас на территории округа созданы четыре защищенных виноградно-винодельческих зоны. Они расположены в Ставропольском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии»,— добавил Петр Ефремов.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов