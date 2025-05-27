Ювелирный аукцион в пользу детского отделения РОНЦ имени Блохина

1 июня, в день защиты детей, фонд «Зимний бал» проведет свой традиционный благотворительный аукцион «Дети – цветы жизни». Он пройдет в частном особняке в Серебряном бору. Для участия в торгах эксперт по ювелирному искусству и куратор аукциона Елена Веселая отобрала 20 произведений российских дизайнеров, художников-ювелиров и камнерезов. Среди них Диана Джанелли, Евгений Данилов, Владимир Маркин, Анна Воднева, Маргарита Зимина, Рустам Юнисов для Jemae, марки Letters & Stones, Liza Borzaya, «Мастерская Агафоновых», «Штуки в руки» и другие. Все мастера безвозмездно предоставляют свои изделия, а вырученные средства в полном объеме направляются на борьбу с детской онкологией - в специализированное отделение РОНЦ им. Блохина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо с цитрином, Marco (Галерея Turandot Diamonds) Брошь «Овес», Маргарита Зимина Браслет «Бабочка», Liza Borzaya Подвеска «Мечта», «Штуки в руки» Серьги «Птицы», Daiko (Кострома) Серьги «Мухи», Михаил Осипов Серьги «Снегири», Dzhanelli Jewellery Брошь «Рождение Тары», Рустам Юнисов для Jemae Серьги «Гипноз», «Мастерские Агафоновых» Брошь «Подорожник к сердцу», Markin Fine Jewellery Следующая фотография 1 / 10 Кольцо с цитрином, Marco (Галерея Turandot Diamonds) Брошь «Овес», Маргарита Зимина Браслет «Бабочка», Liza Borzaya Подвеска «Мечта», «Штуки в руки» Серьги «Птицы», Daiko (Кострома) Серьги «Мухи», Михаил Осипов Серьги «Снегири», Dzhanelli Jewellery Брошь «Рождение Тары», Рустам Юнисов для Jemae Серьги «Гипноз», «Мастерские Агафоновых» Брошь «Подорожник к сердцу», Markin Fine Jewellery

Принять участие в торгах можно двумя способами: лично и онлайн. Для очного участия необходимо сделать обязательный благотворительный взнос (по ссылке winterball.ru/help). Бороться за полюбившиеся лоты можно удаленно на платформе https://ru.bidspirit.com. Уже сейчас на сайте доступен каталог лотов и возможность делать ставки онлайн.