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Коммерсантъ FM
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Ювелирный аукцион в пользу детского отделения РОНЦ имени Блохина

1 июня, в день защиты детей, фонд «Зимний бал» проведет свой традиционный благотворительный аукцион «Дети – цветы жизни». Он пройдет в частном особняке в Серебряном бору. Для участия в торгах эксперт по ювелирному искусству и куратор аукциона Елена Веселая отобрала 20 произведений российских дизайнеров, художников-ювелиров и камнерезов. Среди них Диана Джанелли, Евгений Данилов, Владимир Маркин, Анна Воднева, Маргарита Зимина, Рустам Юнисов для Jemae, марки Letters & Stones, Liza Borzaya, «Мастерская Агафоновых», «Штуки в руки» и другие. Все мастера безвозмездно предоставляют свои изделия, а вырученные средства в полном объеме направляются на борьбу с детской онкологией - в специализированное отделение РОНЦ им. Блохина.

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Кольцо с цитрином, Marco (Галерея Turandot Diamonds)

Кольцо с цитрином, Marco (Галерея Turandot Diamonds)

Брошь «Овес», Маргарита Зимина

Брошь «Овес», Маргарита Зимина

Браслет «Бабочка», Liza Borzaya

Браслет «Бабочка», Liza Borzaya

Подвеска «Мечта», «Штуки в руки»

Подвеска «Мечта», «Штуки в руки»

Серьги «Птицы», Daiko (Кострома)

Серьги «Птицы», Daiko (Кострома)

Серьги «Мухи», Михаил Осипов

Серьги «Мухи», Михаил Осипов

Серьги «Снегири», Dzhanelli Jewellery

Серьги «Снегири», Dzhanelli Jewellery

Брошь «Рождение Тары», Рустам Юнисов для Jemae

Брошь «Рождение Тары», Рустам Юнисов для Jemae

Серьги «Гипноз», «Мастерские Агафоновых»

Серьги «Гипноз», «Мастерские Агафоновых»

Брошь «Подорожник к сердцу», Markin Fine Jewellery

Брошь «Подорожник к сердцу», Markin Fine Jewellery

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Кольцо с цитрином, Marco (Галерея Turandot Diamonds)

Брошь «Овес», Маргарита Зимина

Браслет «Бабочка», Liza Borzaya

Подвеска «Мечта», «Штуки в руки»

Серьги «Птицы», Daiko (Кострома)

Серьги «Мухи», Михаил Осипов

Серьги «Снегири», Dzhanelli Jewellery

Брошь «Рождение Тары», Рустам Юнисов для Jemae

Серьги «Гипноз», «Мастерские Агафоновых»

Брошь «Подорожник к сердцу», Markin Fine Jewellery

Принять участие в торгах можно двумя способами: лично и онлайн. Для очного участия необходимо сделать обязательный благотворительный взнос (по ссылке winterball.ru/help). Бороться за полюбившиеся лоты можно удаленно на платформе https://ru.bidspirit.com. Уже сейчас на сайте доступен каталог лотов и возможность делать ставки онлайн.

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