Симфония цвета

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Яркое многоцветие — одна из самых узнаваемых черт ювелирного стиля Bvlgari. Первые эксперименты с цветными камнями римский дом начал более полувека тому назад и нынче достиг небывалого мастерства в полихромных аранжировках. Драгоценные минералы выдающихся размеров и характеристик обретают достойное обрамление из сотен более мелких самоцветов, сложенных в причудливый многодельный узор. Это может быть повторяющийся геометрический мотив, модулярный элемент или подчеркнуто симметричная конструкция, но с минералами разных оттенков.

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Собрание Polychroma, как и любое другое высокоювелирное сочинение Bvlgari,— это в первую очередь колье. Парадные, богатые, насыщенные цветом, они поражают великолепием и гармонией. В текущем году из 250 уникальных произведений высокого ювелирно-часового искусства 60 — почти четверть — относятся к категории «миллионников», то есть их стоимость превышает миллион евро, и это самое большое количество за всю историю ювелирного дома. Своеобразный рекорд стал возможен не в последнюю очередь благодаря невероятным цветным камням, собранным креативным директором ювелирного направления Bvlgari Лючией Сильвестри и командой геммологов.

Представляем пятерку самых главных героев Polychroma. Синий королевский сапфир 123,35 карата (Шри-Ланка) огранки «сахарная голова» стал смысловым центром колье Bvlgari Cosmic Vault из сапфиров и бриллиантов. Премьерный выход этой драгоценности состоялся на вечере Met Gala при участии Энн Хэтэуэй. В колье Bvlgari Celestial Mosaic заглавную партию исполняет шпинель из Таджикистана весом 131,21 карата. Гигантский изумруд 241,06 карата, крупнейший из когда-либо добытых в Колумбии, украшает бриллиантовое колье Magnus Emerald. Его на публике впервые продемонстрировала Приянка Чопра, также на Met Gala.

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Одной из эмблем коллекции стало колье Polychromatic Bloom с цветочно-растительным мотивом. Основу композиции составило трио кабошонов: рубеллита 106,36 карата (в центре), перидота 55,52 карата (слева), танзанита 55,11 карата (справа). Еще один впечатляющий камень — желтый фантазийный бриллиант весом 45 карат огранки «ашер», венчающий платиновое кольцо Trombino.

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В благородное собрание Polychroma входят и часы. Это те же драгоценности Bvlgari, созданные по канонам высокого ювелирного искусства, снабженные крошечным механизмом Piccolissimo собственного производства Bvlgari в Швейцарии. Он управляет стрелками в кулоне-часах Nuvole Preziose на бриллиантовой цепи, в наручных ювелирных часах Notte Stellata Diva High-Jewelry из золота, бриллиантов, сапфиров, в часах Tubogas e Colori на браслете-манжете, выложенном мозаикой цветных камней.

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Нина Спиридонова