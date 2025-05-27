Годовая инфляция в УР превысила показатель по РФ и составила в апреле почти 11%

Годовая инфляция в Удмуртии составила 10,99% в апреле, что на 0,76 п.п. больше среднероссийского показателя, сообщает пресс-служба реготделения Банка России. При этом республика опережает ПФО по росту цен за год на 0,43 п.п. Значительнее всего в апреле подорожали продукты питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Так, продукты подорожали за год почти на 13%, за месяц — на 0,68%. Заметнее всего в апреле прибавил в цене сыр — почти 28%. Его производители переносили в стоимость возросшие зарплаты, в том числе на оплату труда сотрудников и упаковку продукции. Услуги общественного питания подорожали за год на 10,43%. На это повлияли рост затрат на аренду, закупки продуктов и увеличение зарплат сотрудников. Яйца, напротив, подешевели за год почти на 21%, что объясняется увеличением производства в целом по России.

Непродовольственные товары за год прибавили в цене всего 6,84%, за месяц — 0,13%. Годовой прирост цен на мебель и книги составил 13,3 и 10,2% соответственно. Смартфоны, напротив, подешевели за год более чем на 4,5%. Этому способствовало среди прочего укрепление рубля и снижение спроса на технику.

За год цены на услуги выросли на 14,18%, за месяц — почти на 0,5%. Сильнее всего за 12 месяцев выросли услуги пассажирского транспорта — на 27%. На отдельных маршрутах перевозчики включали в цену билетов накопленные затраты, в том числе на обслуживание автопарка и зарплаты водителям.

«Благодаря укреплению рубля подешевели, например, туры в ОАЭ и Египет, страны Юго-Восточной и Средней Азии. При этом за год зарубежный отдых в целом подорожал на 6,24%»,— указано в сообщении регулятора.