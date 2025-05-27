Экс-профессор МГУ покончил с собой после передачи мошенникам 50 млн рублей

Бывший профессор МГУ Борис Бояринцев покончил с собой после того, как отдал телефонным мошенникам более 50 млн руб. Тело ученого обнаружили за городом — туда он поехал, чтобы встретиться с другом. В кармане 78-летнего профессора нашли копию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС, аферисты убедили Бориса Бояринцева перевести накопления на якобы безопасный счет, а затем — продать две квартиры и передать вырученные на этом деньги им.

Дочь профессора рассказала «Осторожно новости», что после произошедшего отец выглядел расстроенным и подавленным. «Мы сейчас сами плачем горячими слезами»,— сказала она.

Полина Мотызлевская