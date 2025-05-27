В Краснодаре приезжий украл из магазина деньги и драгоценности

Житель Республики Коми задержан в Краснодаре по подозрению в похищении из магазина ювелирных изделий и денег. Ущерб, нанесенный злоумышленником, превысил 68 млн руб. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полиция установила, что мужчина тщательно спланировал преступление, изучив план эвакуации из торгового центра и расположение пожарных входов. Ночью он взломал металлическую дверь эвакуационного выхода, проник в магазин и разыскал ключи от сейфов, где хранились деньги и драгоценности. Взяв в торговом зале рюкзак, похититель сложил в него ювелирные украшения и деньги, после чего скрылся, а затем уехал в другой город. Там злоумышленник продал часть украденных драгоценностей, выручив около 7 млн руб. Когда похититель вернулся в Краснодар, его задержали сотрудники уголовного розыска.

На время следствия мужчина помещен в следственный изолятор. По статье «Кража» (ст. 158 УК РФ) ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Анна Перова, Краснодар