Пассажирка рейса Екатеринбург — Сочи скончалась на борту самолета

Во время полета рейса авиакомпании Nordwind Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Актобе, скончалась пассажирка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя воздушной гавани Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Самолет приземлился во вторник, 27 мая, в 12:40 по местному времени. По информации аэропорта, к воздушному судну сразу прибыли медики, но спасти 42-летнюю пассажирку не удалось — она умерла до приземления.

Представители аэропорта выразили соболезнования семье погибшей и отметили высокий уровень профессионализма экипажа в работе с наземными службами.

Согласно данным Flightradar24, самолет следовал из Екатеринбурга в Сочи, но был вынужден развернуться над Казахстаном и совершить незапланированную посадку из-за ухудшения состояния пассажирки.

Мария Удовик