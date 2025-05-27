В Оренбуржье устанавливаются обстоятельства ДТП с погибшим несовершеннолетним

Сотрудники полиции Бузулука устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло в районе села Тупиковка Бузулукского района. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, водитель нефтевоза двигался со стороны Самары в сторону Оренбурга. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «МАН» с полуприцепом. После этого нефтевоз столкнулся с другим автомобиле «МАН» и «Тойотой Ланд Крузер», которые двигались во встречном направлении.

В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир, пострадали три человека.

Руфия Кутляева