В Самарской области установили нарушителя, сливавшего жидкие отходы рядом с кладбищем

Полиция установила личность нарушителя, который несанкционированно сливал жидкие отходы в Волжском районе. Государственный экологический надзор минприроды назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации министерства, весной в интернете появились кадры, на которых запечатлен несанкционированный слив жидких отходов недалеко от кладбища с. Яблоневый овраг. Нарушитель свою вину полностью признал. В ведомстве уточняют, что в публикациях говорилось о сливе отходов на земельных участках для многодетных семей. Но данный факт не подтвердился.

Руфия Кутляева