Городецкий хлебозавод вновь выставлен на продажу

На конкурсные торги в очередной раз выставлен имущественный комплекс обанкротившегося ОАО «Городецкий хлеб» — главное производственное здание хлебозавода со складами и подсобными помещениями, а также оборудованием и земельным участком площадью 1,3 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае организаторы торгов просили за это предприятие в Городце 56,4 млн руб., однако не нашлось инвесторов, желающих его купить. Как следует из картотеки ЕФРСБ, в июне состоится новый аукцион, цена имущества, находящегося в залоге у банка «ФК Открытие», была снижена до 50,8 млн.

ОАО «Городецкий хлеб» было признано банкротом и вошло в конкурсное производство в августе 2020 года, общие требования кредиторов к должнику превысили 118 млн руб.

Иван Сергеев