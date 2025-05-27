Шойгу: отношения России и Китая превосходят форму военно-политического союза

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с членом политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином в Москве заявил, что, хотя Россия и Китай не являются военно-политическим союзом, отношения стран превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия. Он подчеркнул, что стороны оказывают взаимную поддержку по ключевым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Российско-китайские отношения всеобъмлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня и переживают наилучший период за всю историю»,— сказал Сергей Шойгу во вступительном слове перед консультациями с Чэнь Вэньцином.

Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, отметил Секретарь Совбеза РФ. Куратора китайских спецслужб, секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина он принял в ходе 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Это десятая консультация по общественной безопасности, юстиции и правопорядку в рамках механизма взаимодействия с китайской стороной.

В национальном центре «Россия», где проходит встреча, Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин осмотрели выставку об истории России, а также представленные «Рособоронэкспортом» беспилотники российского производства и другое вооружение.

Лусине Баласян, Елена Черненко