Три муниципалитета в Челябинской области получат премии за субботники

Кизильский и Коркинский округа, а также Кыштым стали лучшими муниципалитетами по организации весенних субботников. Они получат по 10 млн, 7 млн и 5 млн руб. соответственно на благоустройство, сообщает пресс-служба областного правительства.

В преддверии Дня Победы в Челябинской области прошли субботники, в ходе которых было приведено в порядок 40 млн кв. м общественных пространств.

«Мы продолжим поощрять муниципалитеты, которые демонстрируют высокую активность в наведении порядка»,— отметил губернатор Алексей Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.