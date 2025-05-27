В Ростовской области годовая инфляция увеличилась до 10,66%

Годовая инфляция в Ростовской области увеличилась до 10,66% и осталась выше показателя в целом по стране (10,23%). Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. За месяц рост цен на продукты питания составил 0,57%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заметнее всего в апреле и в целом за год стали дороже продукты, меньше всего — непродовольственные товары. Услуги дорожали достаточно высокими темпами, как за месяц, так и за год, отметили аналитики.

Из-за высокого спроса в апреле цены росли сильнее, чем в марте. «В таких условиях поставщики отдельных услуг продолжали переносить в цены возросшие затраты на материалы, зарплаты, логистику. В то же время рост цен сдерживало укрепление рубля и охлаждение спроса на отдельные товары длительного пользования», — подчеркнули в Центробанке.

В целом по стране годовая инфляция снизилась, но все еще заметно выше целевого уровня. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году.

Наталья Белоштейн