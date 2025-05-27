В Тольятти будут судить курьера телефонных мошенников

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по двум пунктам статьи УК РФ «Мошенничество», а также по ст. 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года тольяттинец договорился об участии в мошенничестве с ранее незнакомыми ему лицами. Под предлогом предотвращения оформления кредитов на людей пожилого возраста он убеждал их перевести денежные средства на «безопасный» счет.

В результате он похитил у граждан более 920 тыс. руб. Полученные деньги молодой человек обменивал на цифровую валюту, предоставив доступ к личному кабинету крипто-кошелька неизвестным лицам.

Сейчас уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев