Песков: подход Трампа к урегулированию на Украине весьма сбалансирован

Некоторые СМИ участвуют в кампании по срыву мирных переговоров и усилению давления на Россию, но президент США Дональд Трамп держит сбалансированный подход, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время пресс-кола «Ъ» спросил Дмитрия Пескова, если Дональд Трамп все же введет санкции против РФ, как это отразится на переговорном процессе по урегулированию на Украине. «Здесь, как говорят дипломаты, эвентуальные рассуждения вряд ли уместны»,— ответил пресс-секретарь президента России.

«Много сливов,— продолжил Дмитрий Песков.— Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимают участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций».

«Мы это видим, это все видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчет, но в то же время американцы, президент Дональд Трамп, — они весьма сбалансированы в своем подходе. Понятно, что не все просто. Понятно, что все хочется скорее. Но это настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время. Работа ведется»,— добавил господин Песков.