ХК «Торпедо» выбирает главного тренера из четырех кандидатов

Руководство нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера. Об этом рассказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«У нас есть четыре кандидата. В приоритете российский специалист, также есть список №2, куда входят иностранные специалисты из Северной Америки и один из них работает в России. Я надеюсь, что специалист из первого списка будет утвержден главным тренером»,— сообщил господин Забуга (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» является главный тренер команды «Торпедо-Горького» (Фарм-клуб ХК «Торпедо») Алексей Исаков.

Как писал «Ъ-Приволжье», весной 2025 года главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов покинул свой пост.

Андрей Репин