На Кубани приостановлена деятельность завода по изготовлению стройматериалов

В Белореченском районе Краснодарского края приостановлена деятельность компании по производству строительных материалов. Районный отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство об административном приостановлении работы ООО «Кубань-групп», сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

Фирма специализируется на изготовлении изделий из гипса, бетона и других материалов для строительной отрасли. Согласно документам, предприятие не сможет функционировать до 26 августа 2025 года.

Поводом для приостановки послужило административное правонарушение по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). Во время проверки приставы установили, что выявленные ранее нарушения не были устранены.

Исполнительный директор компании получил постановление о возбуждении производства и предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения. В присутствии свидетелей составлен акт о приостановлении деятельности.

Руководству предприятия предписано ликвидировать все обнаруженные нарушения до истечения установленного срока.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубань-групп» зарегистрировано в 2016 году в Белореченске. Основной вид деятельности — производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента. Руководитель — Сергей Захаров. Убыток предприятия за 2024 год составил 326,3 млн руб.

Анна Гречко