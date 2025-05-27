На благоустройство Кавказской тропы направят 6 млрд рублей

Федеральный бюджет направит 3 млрд руб. еще 3 млрд руб. будет задействовано в инвестировании благоустройства Национальной Кавказской тропы. Об этом заявил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Владимир Лопухин на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Кавказская тропа протянется от Дербента до Сочи и пройдет по территории шести субъектов России. Маршрут соединит 12 горнолыжных курортов и 136 населенных пунктов.

В настоящее время Министерство экономического развития России разрабатывает закон, который урегулирует необходимые вопросы при реализации строительства тропы.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов