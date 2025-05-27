Максим Рябухин возглавил Промышленный район Ставрополя
Иван Ульяненко назначил нового главу Промышленного района
Мэр Ставрополя Иван Ульяненко назначил нового руководителя администрации Промышленного района города. Им стал Максим Рябухин ранее занимавший пост заместителя главы комитета городского хозяйства, сообщили в администрации краевой столицы.
Фото: Администрация Ставрополя
Новый глава района — выпускник Ставропольского военного института связи 2009 года, уроженец станицы Луковской Моздокского района. Он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и имеет статус ветерана боевых действий.