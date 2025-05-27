Максим Рябухин возглавил Промышленный район Ставрополя

Мэр Ставрополя Иван Ульяненко назначил нового руководителя администрации Промышленного района города. Им стал Максим Рябухин ранее занимавший пост заместителя главы комитета городского хозяйства, сообщили в администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

Новый глава района — выпускник Ставропольского военного института связи 2009 года, уроженец станицы Луковской Моздокского района. Он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и имеет статус ветерана боевых действий.

Николай Аксенов