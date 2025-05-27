Под Волгоградом двое чиновников стали фигурантами дела о превышении полномочий

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело о превышении полномочий при закупке мебели и техники (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении двух заместителей главы муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в 2022 году фигуранты разработали преступный план в целях приобретения мебели, компьютерной и бытовой техники якобы для нужд образовательных учреждений района. На самом деле все это появилось в помещениях администрации муниципального образования.

По данным следствия, фигуранты попросили руководителей школ и детских садов оформить закупки от имени образовательных учреждений. В период с 2022 по 2024 год заключено как минимум 12 муниципальных контрактов на более 1,5 млн руб. в целом. Денежные средства поступили из бюджетов образовательных организаций.

Фигуранты нарушили права несовершеннолетних обучающихся. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства совершения преступных действий.

Павел Фролов