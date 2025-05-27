«Польское испытание для Брюсселя и Киева»

Варшава намерена заработать большие деньги на восстановлении Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Для этого в Польше строится крупнейший в Европе контейнерный терминал. В апреле Туск говорил, что «Варшава больше не будет наивной в помощи Украине». По мнению ряда наблюдателей, премьер-министр таким образом пытается завоевать симпатии электротата одного из кандидатов в президенты — правого популиста Кароля Навроцкого, его называют фаворитом предвыборной гонки. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, президентские выборы в Польше имеют очень важное значение как для Евросоюза, так и для Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В Польше на финишную прямую выходит избирательная президентская кампания. Уже 1 июня состоится второй тур выборов главы государства. И один из двух оставшихся претендентов на этот пост, еще недавно казавшийся аутсайдером, а сегодня выступающий в качестве фаворита, грозит стать возмутителем спокойствия не только для политических элит своей страны, но и для всего Евросоюза.

Речь идет о Кароле Навроцком, кандидате от правой партии «Право и справедливость». Он является типичным представителем новой генерации европейских политиков, склонных к популизму, не скрывающих своих националистических взглядов, выступающих не только против многих правил ЕС и брюссельской бюрократии, но и против помощи Украине. Из того же ряда был Джордже Симион, который совсем недавно уверенно выиграл первый тур президентских выборов в Румынии и которого с колоссальным трудом, привлекая всю европейскую тяжелую артиллерию и все рычаги влияния, удалось остановить во втором туре, не допустив его победы.

Теперь европейским политикам предстоит новое, не менее сложное испытание — как помешать триумфу Навроцкого. Ведь Польша — это гораздо более серьезный игрок на континенте, чем Румыния. И в экономическом, и в политическом плане, и в том, что касается помощи Киеву — в этом отношении Варшава, вообще, ключевое звено. А тут потенциальный глава государства открыто заявляет, что он против приема Украины в НАТО и против того, чтобы помогать ей себе в ущерб. И, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский часто ведет себя неуважительно по отношению к полякам, которые столько для него сделали.

Конечно, если человек с такими взглядами станет президентом Польши, политика Варшавы в корне не изменится. И уж тем более она не перейдет в лагерь сторонников Москвы. Другом России Навроцкого точно нельзя назвать.

К тому же в Польше парламентская форма правления, реальная власть принадлежит правительству, а премьер-министр Дональд Туск — сторонник Украины и убежденный европеец. Не зря пять лет он занимал один из ключевых постов в Брюсселе — председателя Евросовета. Но в условиях жесткого конфликта с главой государства, противостоящим ему практически по всем вопросам, Туску будет намного сложнее проводить свою линию. А если Варшаву будет раздирать война между двумя ветвями власти, неизбежно пострадает и ее международный престиж.

Есть и еще один момент. Даже Туск, даже его соратники из либеральной партии «Гражданская платформа» вынуждены учитывать рост правых настроений в польской политике. Они не могут игнорировать тот факт, что по итогам первого тура президентских выборов Навроцкий и еще два кандидата, занимающих гораздо более радикальную, изоляционистскую, антиукраинскую позицию в сумме набрали более 50% голосов. И власти уже сейчас в чем-то вынуждены идти навстречу избирателям этих людей. Отсюда и неожиданный для многих решительный отказ отправлять на Украину польские войска, даже в составе гипотетической «коалиции желающих», даже в компании Парижа и Лондона.

Отсюда и требования отменить беспошлинный ввоз в Евросоюз украинской сельскохозяйственной продукции. В итоге под давлением государств Восточной Европы и в первую очередь Польши Еврокомиссия приняла такое решение, и с 5 июня беспошлинный ввоз прекратится. Удар по бюджету Украины исчисляется миллиардами евро, но сегодня в Варшаве это уже мало кого волнует — интересы польских фермеров важнее.

Победа Навроцкого грозит Киеву еще одной неприятностью. Кандидат в президенты известен и как глава Института национальной памяти Польши. И в этом качестве он боролся не только с советским наследием, но и с прославлением украинских националистических формирований, уничтожавших польских мирных жителей во время Второй мировой войны. И можно предположить, что в случае его прихода в президентский дворец, тема Степана Бандеры, Романа Шухевича и других союзников Гитлера, возведенных сегодня в Киеве в ранг национальных героев, вновь станет серьезным раздражителем в украинско-польских отношениях.

В общем, ставки во втором туре польских выборов и для Брюсселя, и для Киева как никогда высоки. И им остается уповать на повторение «румынского чуда» — победы системного политика, приверженного принципам и ценностям Евросоюза. Как в румынском случае, так и в польском таким политиком, кстати, выступает столичный градоначальник. И 1 июня все надежды Брюсселя и Киева будут связаны с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

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Максим Юсин