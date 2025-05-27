Следователи проверят сообщения о нападении на девушек в Краснодаре

В Краснодаре следственным отделом СКР по Прикубанскому округу проводится проверка сведений, появившихся в медиапространстве, о возможных противоправных действиях в отношении девушек. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из размещенной в социальных сетях информации, на улице Средней неизвестный мужчина предпринял попытку установить контакт с двумя прохожими. После отказа, по утверждению авторов публикации, он перешел к агрессивным действиям — хватал одну из девушек за руки и волосы. Пострадавшая применила газовый баллончик, после чего ей и ее спутнице удалось покинуть место происшествия.

В рамках доследственной проверки, организованной по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего. По поручению руководителя СК по Краснодарскому краю, проверка находится на контроле регионального управления. Решение будет принято по итогам процессуальных мероприятий.

Вячеслав Рыжков